Нововедення в ЗНО заплутали абітурієнтів

Нововведення в організації ЗНО викликали проблеми в абітурієнтів й призвели до втрати деякими з них можливості взяти участь у вступній кампанії. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявила глава правління Громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"На жаль, не всі абітурієнти знали, що сертифікат є окремим документом, плутали його з запрошенням-перепусткою та в результаті не були допущені до пунктів тестування", - розповіла вона.

Якщо минулого року, додала експерт, після реєстрації за певний період часу абітурієнти приходили до регіональних центрів оцінювання якості освіти, де їм повторно нагадували, що потрібно взяти із собою, то цьогоріч усі документи вони отримували поштою.

"Під час першого ж тестування з української мови та літератури нашими спостерігачами зареєстровано 40 випадків, коли абітурієнти казали, що таких “листів щастя” не отримували", – зауважила О. Айвазовська.

За її словами, ОПОРА звернулася до Українського центру оцінювання якості освіти за роз`ясненнями і виявила, що Укрпошта з різних причин повернула сертифікати 2639 абітурієнтів до регіональних центрів. У результаті уточнень персональних данних вдалося повторно надіслати 2085 документів, утім 556 з них так і залишилися неврученими.

"На нашу думку, проблема пов`язана як з відсутністю широкомасштабного інформування абітурієнтів щодо нововведень, адже вони не розуміли, які це матиме для них наслідки, та досить непродуманої і ресурсно затратної системи поширення документів", - підкреслила експерт.

Тому, на її думку, УЦОЯО слід переглянути систему розповсюдження сертифікатів ЗНО на користь розміщення сертифікатів, захищених кодом чи номером на персональних сторінках абітурієнтів в мережі Інтернет.