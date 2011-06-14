Голова Донецької облради не коментує закриття шкіл у регіоні

Голова Донецької обласної ради Андрій ШИШАЦЬКИЙ заявляє, що питання закриття шкіл і будівництва нових будівель в житлових дворах мають обов`язково виноситися на громадські слухання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

А.ШИШАЦЬКИЙ зазначив, що як при спорудженні нових будинків усередині існуючих житлових кварталів, так і при закритті шкіл «повинні обов`язково відбуватися громадські слухання, які законом і передбачені».

За його словами, якщо цього не відбувається, то жителі мають право звернутися до суду.

«Громадські слухання обов`язкові, згідно із законом, і якщо цього не відбувається, то треба звертатися до суду. Треба звертатися до суду, якщо ви вважаєте, що десь порушені ваші права», - сказав голова облради.

«Взагалі, чесно сказати, я вважаю, що спочатку треба домовитися, - додав А.ШИШАЦЬКИЙ, - тому що з людьми повинні рахуватися, природно».

Він не став коментувати конкретне закриття шкіл у Донецькій області, зазначивши, що «Донецька облрада жодної школи не закрила», і ці питання не в його компетенції.

З приводу подій в Донецьку 8 червня, коли невідомі побили мешканців будинку по вулиці Університетській, які перешкоджали установленню огорожі навколо майбутнього будівництва корпорації «МАКО» (президент корпорації – син Президента України Олександр ЯНУКОВИЧ), А.ШИШАЦЬКИЙ сказав, що не знає про цей інцидент. «Я в цей час був у відрядженні... Я не можу все знати, що відбувається в місті Донецьку», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, в Донецькій області цього року було закрито 11 загальноосвітніх шкіл. Всього в регіоні в 2011 році було заплановано закриття 26 шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбувається згідно із розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».

8 червня жителі Донецька, які намагалися перешкодити незаконному будівництву у дворі свого будинку № 48-А по вул. Університетській, одержали тілесні ушкодження від невідомих молодих людей.

Мешканці заявили, що ніяких громадських слухань з приводу цього будівництва не було, жодних документів на територію, які огороджують будівельники, вони, скільки не просили, не побачили. Тому, знаючи, що законно відстоюють свої права на прибудинкову територію, на якій розташований дитячий майданчик, вони вимагали роз`яснень від будівельників і заважали встановленню металевої огорожі.