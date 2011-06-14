У Мелітополі абітурієнти масово запізнилися на тести через ДАІ

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували цілий ряд курйозних порушень під час ЗНО-2011. Про це йдеться у проміжному звіті організації, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Так, у Рівному тамтешній "розумник" намагався вивідати правильні відповіді на тести з математики у громадського спостерігача, перебуваючи з ним у туалеті. "Злити" підказки, вочевидь, не вдалося, бо випадок став надбанням громадськості.

У Львові "на гарячому" спіймали абітурієнта, що спустився з третього поверху, де складав ЗНО, на перший, аби поговорити по телефону. Порушника вчасно помітили і склали акт про вилучення з пункту тестування.

У Вінниці охоронці школи вже не перший рік використовують металошукачі для перевірки абітурієнтів на наявність мобільних телефонів та інших технічних пристроїв, що, водночас, позитивно впливає на дисципліну. А от у Коломиї подібними речами, схоже, не переймаються. У місцевій школі №4 учасники ЗНО, що достроково завершили роботу над завданнями з української мови та літератури, мали при собі мобільні телефони та вільно ними користувалися. В аудиторії № 19 цим "грішила" й інструктор, у якої двічі під час тесту дзвонив телефон.

У Мелітополі абітурієнти масово запізнилися на ЗНО через... ДАІ. Масштабна перевірка місцевих перевізників затримала їх на шляху до пункту тестування. Як з`ясувалося, більшість маршрутних таксі у місті працюють нелегально. Учасники тестування не були готові до подібних форс-мажорів, а тому не змогли з`явитися вчасно. Для них зробили виняток й зрештою допустили до участі у зовнішньому оцінюванні.

На пункті тестування у Запорізькому національному університеті абітурієнтці з ушкодженим хребтом довелося протягом двох годин розв`язувати завдання, стоячи за партою навколішки. Про особливі потреби абітурієнтки персонал тестування не попередили завчасно, тож окрім співчуття дівчині нічим більше не допомогли.