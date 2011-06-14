Явка на ЗНО з російської провалилася

Найбільш провальним в плані явки під час основної сесії ЗНО виявилося тестування з російської мови. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявила глава правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська. За її словами, цей предмет ввели для тих, хто планує вступати на спеціальності, суміжні з російською філологією.

"Тим не менше явка на нього склала трохи більше 60%. Найвищий показник – в Івано-Франківській області – 74%, найнижчий – у Сумській - 46,8%", - уточнила вона.

У цілому ж, за данними ОПОРИ, охочих складати тести цьогоріч поменшало, у тому числі завдяки можливості вступу до вишів за сертифікатами попередніх років.

"Другий рік поспіль, після того як умови прийому до ВНЗ передбачили таку можливість, явка на тестування падає. Якщо брати за основу 2009 рік, то неявка, наприклад, на українську мову й літературу в сумі на усій сесії дорівнювала близько 6 відсоткам. Зараз неявка складає майже 12 відсотків", – наголосила О. Айвазовська.

Тобто, додала експерт, удвічі більше абітурієнтів, які планують брати участь у вступній кампанії, вирішують скористатися або сертифікатами попередніх років, або взагалі не брати участь у тестуванні, або вступати на заочну форму навчання.

"Таким чином конституційне право на рівний доступ до освіти порушується за рахунок різних підходів до різних груп абітурієнтів", – підкреслила О. Айвазовська.

Найдисциплінованішими у плані відвідування тестів після реєстрації виявилися західноукраїнські регіони. А от абітурієнти зі Сходу, Автономної республіки Крим та Києва часто тести ігнорували.