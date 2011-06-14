Табачник не боїться відставки, бо він не герцог

11:49, 14 червня 2011
Освіта
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"Жодне місце в житті мені не належить за правом народження"

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник зізнався, що не бачить проблеми у своїй відставці. Він пояснив, що ця посада не належить йому за правом народження.

"Я ішов у відставку 6 чи 7 разів, і це нормальна ситуація для чиновника, я до цього ставлюся спокійно", - сказав міністр в ефірі програми "Велика політика".

"Я не народився в сім`ї герцога Мекленбургського і знаю, що жодне місце в житті мені не належить за правом народження", - додав він.

Раніше, відповідаючи на питання про критику президента Віктора Януковича на його адресу, Табачник припустив, що у президента, цілком можливо, є однобока інформація у сфері освіти.

"Я не виключаю, що главу держави тенденційно інформують", - зазначив Табачник.

Нагадаємо, 3 червня Віктор Янукович попередив Дмитра Табачника та голову Держслужби молоді та спорту України Равіля Сафіулліна, що звільнить їх, якщо не побачить від них адекватної гуманітарної політики.

ТСН

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