Томенко: влада організовує дитячий відпочинок у школах задля галочки

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що влада провалила початок сезону оздоровлення школярів в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, аналізуючи те, як уряд та органи місцевої влади виконують рекомендації парламентських слухань стосовно оздоровлення дітей.

Заступник голови ВР зазначив, що абсолютна більшість областей пішла найпростішим шляхом, який немає жодного відношення до оздоровлення дітей. «Шляхом створення шкільних таборів, куди діти приходять для того, щоб поставити галочку, що після завершення школи вони ще раз прийшли в школу нібито з метою оздоровлення», - пояснив він.

М.ТОМЕНКО зазначив, що директори шкіл та вчителі стали заручниками такої системи літнього відпочинку, оскільки у них немає ні фінансової, ні організаційної можливості забезпечити повноцінний відпочинок школярів. «Такий формальний для звітності відпочинок не має жодного відношення до оздоровлення, якого потребують молоді люди», - наголосив він.

«Парадокс полягає в тому, що, не дивлячись на повну нездатність організувати на належному рівні відпочинок дітей, тим не менше високопосадовці та місцеві чиновники красуються на партійних або з власними зображеннями бігбордах разом з дітьми і декларують про те, що вони забезпечують їм щасливе майбутнє. «Очевидно краще було б за гроші, на які розміщені бігборди, забезпечити реальний відпочинок, а не відпочинок у школах задля галочки», - додав він.

М.ТОМЕНКО також сказав, що парламент повернеться до цієї теми, «оскільки є ще шанс виправити помилки і зобов’язати місцеву владу виконувати чинне законодавство та рекомендації парламенту по забезпеченню не паперового, а реального оздоровлення школярів».