Понад тисячу шкіл закрили в Україні за 5 років

Органами прокуратури України проведено комплексні перевірки додержання законодавства про освіту в частині законності закриття та призупинення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. За результатами перевірки прокурорами порушено 3 кримінальні справи, принесено 61 протест, внесено 43 приписи та подання, притягнуто до відповідальності 13 службових осіб.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Встановлено, що впродовж останніх п’яти років реорганізовано, призупинено діяльність або ліквідовано 1,2 тис. загальноосвітніх навчальних закладів. Скорочення загальноосвітньої мережі пов’язано, передусім, із зміною демографічної ситуації.

Натомість перевірками виявлено, що деякі рішення про закриття таких закладів прийняті із порушенням вимог законів. Зокрема, без згоди територіальної громади, не уповноваженими особами тощо.

Так, начальником відділу освіти Кривоозерської районної державної адміністрації Миколаївської області призупинено діяльність Червонорацької загальноосвітньої школи 1 ступеня за відсутності учнів. Прокурором району зазначений наказ 25.05.2011 опротестовано. Аналогічні порушення виявили прокурори Донецької, Миколаївської, Одеської, Хмельницької, Чернівецької областей та м. Севастополя.

Не вживаються заходи до збереження майна закритих установ. Так, при тимчасовому закритті Новоподільської загальноосвітньої школи Софіївською райрадою Дніпропетровської області не вирішено питання про збереження її майна. На усунення вказаних порушень прокурором району внесено припис. На подібні порушення реагували прокурори Львівської та Чернівецької областей.

В ГПУ інформують також, що мають місце випадки незаконного відчуження майна навчальних закладів. Зокрема, колишній голова Шевченківської райдержадміністрації м. Києва незаконно видав розпорядження про передачу у власність комерційній структурі будівлі вечірньої школи. За цим фактом прокурором столиці 21.04.2011 порушено кримінальну справу. Триває досудове слідство.

Виявлені порушення прав учнів на небезпечні і нешкідливі умови навчання, на безоплатне підвезення до місця навчання дітей, які проживають у сільських та віддалених місцевостях. На такі порушення реагували прокурори Волинської, Кіровоградської, Луганської, Одеської та Чернігівської областей.