Педагоги столиці поміряються знаннями у краєзнавстві

15 червня на території Пуща-Водицького лісництва (у районі ЗНЗ №104, що на вул. Лісна, 28) відбудеться Х-й туристсько-краєзнавчий зліт педагогічних працівників Оболонського району м. Києва.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, організаторами заходу виступили: Управління освіти Оболонської РДА; Оболонська районна у м. Києві організація профспілки працівників освіти і науки України; Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді району.

Мета зльоту – пропаганда, розвиток та популяризація туризму і краєзнавства серед педагогічних працівників; підвищення туристсько-спортивної майстерності учасників зльоту; пропаганда здорового способу життя; виявлення кращого досвіду роботи туристсько-краєзнавчого спрямування у школах району.

Програмою заходу передбачено проведення різних змагань та конкурсів: змагання з техніки пішохідного туризму «Естафета», змагання «Туристсько-краєзнавчий похід», конкурс художньої самодіяльності, конкурс фотографій «Захоплюючий світ подорожей» тощо.