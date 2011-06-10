Жодних змін щодо початку навчального року в Тернополі не буде

Навчальний рік у школах Тернополя, попри проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, розпочнеться 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявила начальник міського управління освіти Тернополя Ольга ПОХИЛЯК у зв’язку з поширенням у місті чуток, що початок навчального процесу буде зміщено на 1 серпня зважаючи на проведення Євро-2012 і великого напливу туристів.

«Жодних змін щодо початку навчального року немає і, впевнена, що не буде. Головне - це довести до відома батьків та учнів, що навчальний рік розпочнеться 1 вересня», – наголосила О.ПОХИЛЯК.

Як повідомляв УНІАН, Тернопіль включено в офіційний каталог УЄФА як місто, де зможе тренуватися одна з команд-учасниць Євро-2012.