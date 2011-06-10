У школах і дитсадках Херсонщини налічується 250 вакансій

Потреба дошкільних закладів і шкіл Херсонської області в педагогічних кадрах на 2011 – 2012 навчальний рік становить 250 чоловік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, вчителів і вихователів в основному не вистачає в Голопристанському, Білозерському, Чаплинському, Новотроїцькому і Скадовському районах. Вакансії планується заповнити за рахунок випускників Херсонського державного університету та інших вищих навчальних закладів.

Водночас, за даними прес-служби, гостро стоїть питання із забезпеченням вчителів житлом. Його потребують 590 педагогів, зокрема 80 молодих фахівців. Потребуючі житла педагоги працюють у найдорожчих за вартістю житла районах і містах області – Генічеському, Голопристанському і Скадовськомц районах, а також у містах Херсон і Нова Каховка.