Мірошниченко розкритикував законопроект "Про вищу освіту”

Представник президента у Верховній Раді народний депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО (Партія регіонів) заявив, що законопроект "Про вищу освіту", розроблений в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту, не відповідає карті реформ Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це пише газета “КоммерсантЪ Украина» в сьогоднішньому номері (№ 92 от 09.06.2011, ЧТ).

Документ не підвищує якість освіти, не сприяє співробітництву вузів з роботодавцями і не вирішує завдання президентської програми економічних реформ, переконаний Ю.МІРОШНИЧЕНКО. У Міносвіти його висновки вважають необгрунтованими.

Порівняльну таблицю законопроекту Міносвіти і карти реформ Президента В.ЯНУКОВИЧА оприлюднила у своєму блозі в LiveJournal народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ ("Наша Україна-Народна самооборона"). Ініціатором порівняння двох документів виступив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Як відзначає газета, у вересні 2010 р. Ю.МІРОШНИЧЕНКО зареєстрував у ВР законопроект № 7174 "Про вищу освіту", що передбачав розширення фінансової автономії ВНЗ і спрощення процедури ліцензування навчальних закладів. В кінці травня документ був внесений на розгляд Верховної ради, однак парламент направив його на доопрацювання.

Як заявив Ю.МІРОШНИЧЕНКО, фракція Партії регіонів допрацювала законопроект № 7174 і проаналізувала аналогічний документ Міносвіти. У міністерському проекті закону вузи класифікувалися за кількістю студентів денної форми навчання, а в рамках фінансової автономії мали право щорічно переглядати розмір плати за контрактне навчання. Запропоновані норми викликали масові акції протесту студентів та критику академічної спільноти. Після цього за розпорядженням Президента законопроект був відправлений на доопрацювання. Фахівці Міносвіти вилучили з нього положення про класифікацію вузів за кількістю учнів, але ключові зміни так і не внесли.

Представник Президента у ВР зазначив, що експерти ПР виявили невідповідність законопроекту Міносвіти позиції Президента в питаннях реформування вищої освіти. За його словами, порівняльна таблиця двох документів була спрямована в Міносвіти і Адміністрацію Президента.

"Законопроект носить не дозвільний, а жорстко регулятивний характер, що збільшує залежність вузів від міністерства і знижує зацікавленість роботодавців у співпраці. Він не передбачає створення конкурентного середовища на ринку освітніх послуг, підвищення якості викладання і не спрямований на здійснення реформи в галузі вищої освіти. Прийняття законопроекту Міносвіти спричинить необхідність реорганізації та перереєстрацію більше 373 діючих інститутів, технікумів та училищ різних форм власності, що збільшить видатки державного бюджету ", - йдеться у порівняльній таблиці.

У парламентському комітеті з питань освіти і науки також констатують невідповідність законопроекту Міносвіти деклараціям Президента.

"Віктор ЯНУКОВИЧ закликав забезпечити вузівську автономію, щоб вивести кращі наші університети в світові рейтинги. А проект закону, написаний Міносвіти, орієнтований на централізацію управління і тотальне підпорядкування вузів, що нівелює і дискредитує президентські ініціативи", - зазначила глава підкомітету базової освіти Л.ОРОБЕЦЬ.

У Міносвіти поки не порівнювали законопроект з картою президентських реформ. "У законотворчій роботі розбирається мінімум людей, але багато з них хочуть відкоригувати наш законопроект, покритикувати його або просто попіаритися, - заявив співрозмовник у міністерстві.- Нам дорікають у відсутності вузівської автономії, але, якщо вузам дозволять робити, що вони хочуть, це буде не автономія, а анархія ".