МОН визначив навчальні заклади з найкращим фізвихованням

Сьогодні, 9 червня, у приміщенні Міністерства освіти та науки, молоді і спорту підбили підсумки Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах, а також нагородили керівників цих навчальних закладів і вчителів фізичної культури.

Про це повідомляє офіційний сайт МОНмолодьспорт.

За підсумками огляду-конкурсу серед переможців – загальноосвітні навчальні заклади, навчально-виховні комплекси, школи-інтернати для дітей сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, спеціальні школи-інтернати (з переліком переможців можна ознайомитись на сайті відомства). Навчальні заклади, які посіли І місце отримали сертифікат для придбання спортивного інвентарю на суму 7000 грн., ІІ місце – 6000 грн., ІІІ місце – 5000 грн.

Учасників та переможців конкурсу привітав перший заступник міністра освіти Євген СУЛІМА, який вручив кращим навчальним закладам подарункові сертифікати.

Конкурс проводився з метою підтримки та визначення нових підходів до покращення роботи з фізичного виховання та спорту в системі освіти.