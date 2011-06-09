Звільнено всіх керівників одного з управлінь освіти Дніпропетровщини

Голова Дніпропетровської ОДА звільнив Дніпропетровськ. 9 червня. УНІАН. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ сьогодні звільнив з займаних посад начальника головного управління освіти та науки облдержадміністрації Галину МЕГЕГУ, її заступника Наталію ОВЧАРЕНКО, головного бухгалтера Аллу РЯБУХУ та керівника контрольно-ревізійного відділу управління Тамілу ЛЕБЕДЄВУ, які несуть відповідальність за відправку 458 дітей в непідготовлений табір у Криму.

Про це УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації Дніпропетровської ОДА.

„Упущення чиновників управління освіти в тому, що вони не проконтролювали строк закінчення паспорту готовності табору „Лебяжий” в Криму, який належить приватній фірмі „КР „Київ”, - наголошується в повідомленні преси та інформації.

За даними Дніпропетровської ОДА, попереднє службове розслідування показало, що „порушень в проведенні тендера на оздоровлення дітей з боку головного управління освіти та науки облдержадміністрації не було”.

Після інциденту 107 дітей відправлено на оздоровлення до табору «Дельфін-Аделанте» в Сакський район Криму, 351 дитину - до табору «Дельфін» в Бахчисарайський район.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня прокуратура Дніпропетровської області висунула вимогу голові облдержадміністрації О.ВІЛКУЛУ провести службову перевірку за фактом вивезення 458 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, в табір в Роздольненському районі Криму, який не був готовий до прийому дітей, не мав дозвільних документів і розрахований лише на 220 осіб.