НаУКМА презентує нову книгу академіка Івана Дзюби

16 червня в Києві в приміщенні Києво-могилянської академії відбудеться презентація та обговорення нової книгу академіка Івана ДЗЮБИ «Нагнітання мороку: від чорносотенців початку ХХ ст. до українофобів початку ХХІ ст.».

Як повідомили УНІАН в прес-службі НаУКМА, у книзі осмислюється проблема підтримуваної правлячою олігархією системної компрометації національних історичних і культурних цінностей та відродження й насаджування ідеології російського націоналізму й неоімперіалізму.

У обговоренні книги візьмуть участь, зокрема, д.ф.н., заступник директора Інституту соціології НАНУ Євген ГОЛОВАХА, публіцист, редактор часопису «Ґенеза» Сергій ГРАБОВСЬКИЙ, головний редактор газети «День» Лариса ІВШИНА, к.ф.н., політолог Ігор ЛОСЄВ, , к.м., літературознавець, культуролог Вадим СКУРАТІВСЬКИЙ. Головуватиме на заході д.ф.н., професор Володимир МОРЕНЕЦЬ

Книга видана Видавничим Домом «Києво-Могилянська академія».

Захід розпочнеться о 17.00 (Конґреґаційна зала Староакадемічного корпусу).