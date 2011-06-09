У Табачника заборонили їздити на конференції і семінари

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України наказало припинити участь представників освітньої сфери у проведенні семінарів, конференцій та інших громадських заходів з метої економії бюджетних коштів.

Про це йдеться в листі МОНмолодьспорт від 31 травня 2011 р., текст якого має УНІАН, адресованого керівникам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, наукових установ, що фінансуються відомством.

“Звертаю увагу розпорядників коштів на необхідність достримання принципу програно-цільового методу планування і витрачання бюджетних коштів. З метою їх ефективного, результативного і цільового викорситання припинити участь у проведенні семінарів, конференцій та інших громадських заходів за рахунок коштів державного бюджету”, - зазначається в листі, що підписаний заступником міністра освіти Петром КУЛІКОВИМ.