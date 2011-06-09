В Одеській мерії спростовують заяву Костусєва про двомовність у школах

Публічна заява мера Одеси Олексія КОСТУСЄВА про те, що на останньому засіданні міськвиконкому вирішено усім школам надати статус двомовних, не зовсім відповідає дійсності.

Про це повідомили сьогодні УНІАН у Департаменті інформації і зв`язків із громадськістю Одеської міськради.

«Насправді, - уточнила заступник директора Департаменту Наталія МАЛЬЦЕВА, - міськвиконком 31 травня надав можливість батькам право вибору мови навчання у 8 середніх школах і 96 дитсадках міста, причому це рішення стосується тільки батьків майбутніх першокласників, з яких формуватимуть російськомовні або україномовні класи до 1 вересня поточного року». Усього в місті функціонують 126 шкіл, зазначила вона.

Н.МАЛЬЦЕВА не змогла уточнити, які саме 8 шкіл – україномовних або російськомовних – включені міськвиконкомом у список, де батькам запропонують вибирати мову навчання майбутніх першокласників. Проте зазначила, що «зараз готується проект рішення міськвиконкому про надання статусу двомовності ще 74 школам і 19 дитсадкам міста, яке буде розглянуте 16 червня поточного року».

Зміни до статутів шкіл вносяться відповідно до нещодавно ухваленої міської програми «Збереження і розвиток російської мови в Одесі на 2011-15 роки», узгодженої з керівництвом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України.

Як повідомляв УНІАН, О.КОСТУСЄВ 7 червня заявив в інтерв`ю радіостанції "Ехо Москви", що Одеський міськвиконком ухвалив програму збереження і розвитку російської мови, згідно з якою всі школи одержали статус двомовних. За його словами, «на останньому виконкомі влада внесла відповідні зміни до документів, до статутів 124 шкіл».

«Ми за те, аби ніхто нікому не нав`язував, якою мовою говорити, якою мовою вчити дітей. І тому тепер в Одесі шкіл немає ні україномовних, ні російськомовних, вони всі двомовні - можна хоч так, можна хоч так», - пояснив мер.

О.КОСТУСЄВ додав: "І ми встигли опитати всіх батьків, і батьки визначили мову навчання для своєї дитини."

За його словами, "Одеса - це російськомовне місто, і наша культура, вона російськомовна. Якщо в Одеси відібрати російську мову, Одеса втратить самобутність, вона перестане бути Одесою. Великі наші одесити, великі письменники, ми знаємо всі їх імена, вони творили, писали російською мовою".

8 квітня Одеська міськрада затвердила «Програму збереження і розвитку російської мови в місті до 2015 року». На її реалізацію виділено з міського бюджету-2011 805 тис. грн.

Програмою передбачено, зокрема, що російська мова буде однією з основних мов навчального процесу в дошкільних і шкільних закладах, збільшиться кількість російськомовних шкіл і дошкільних установ, обсяги закупівель літератури і підручників російською мовою для шкіл і бібліотек.

Довідка УНІАН. Станом на 30 травня 2011 року в Одесі функціонують 126 шкіл, зокрема 72 україномовних і 35 російськомовних. Крім того, за даними начальника управління освіти і науки Одеської міськради Владимира ШЕЛОХІНА, «у місті 20 приватних російськомовних шкіл, які всі російськомовні, разом у нас виходить 55 російськомовних шкіл і 72 україномовних», що до певної міри відповідає національному складу населення Одеси.

Згідно з останнім переписом, українське населення Одеси становить 622 тис. осіб (61,6%), громадян російської національності – 292 тис. ((29%), болгар - 13,3 тис. (1,3%), євреїв - 12,4 тис. (1,2%), молдаван - 7,6 тис. (0,7%), білорусів - 6,4 тис. (0,6%), вірменів - 4,4 тис. (0,4%), поляків - 2,1 (0,2%).