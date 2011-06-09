В Одеській мерії спростовують заяву Костусєва про двомовність у школах
Батькам лише запропонували вибирати мову навчання?
Публічна заява мера Одеси Олексія КОСТУСЄВА про те, що на останньому засіданні міськвиконкому вирішено усім школам надати статус двомовних, не зовсім відповідає дійсності.
Про це повідомили сьогодні УНІАН у Департаменті інформації і зв`язків із громадськістю Одеської міськради.
«Насправді, - уточнила заступник директора Департаменту Наталія МАЛЬЦЕВА, - міськвиконком 31 травня надав можливість батькам право вибору мови навчання у 8 середніх школах і 96 дитсадках міста, причому це рішення стосується тільки батьків майбутніх першокласників, з яких формуватимуть російськомовні або україномовні класи до 1 вересня поточного року». Усього в місті функціонують 126 шкіл, зазначила вона.
Н.МАЛЬЦЕВА не змогла уточнити, які саме 8 шкіл – україномовних або російськомовних – включені міськвиконкомом у список, де батькам запропонують вибирати мову навчання майбутніх першокласників. Проте зазначила, що «зараз готується проект рішення міськвиконкому про надання статусу двомовності ще 74 школам і 19 дитсадкам міста, яке буде розглянуте 16 червня поточного року».
Зміни до статутів шкіл вносяться відповідно до нещодавно ухваленої міської програми «Збереження і розвиток російської мови в Одесі на 2011-15 роки», узгодженої з керівництвом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України.
Як повідомляв УНІАН, О.КОСТУСЄВ 7 червня заявив в інтерв`ю радіостанції "Ехо Москви", що Одеський міськвиконком ухвалив програму збереження і розвитку російської мови, згідно з якою всі школи одержали статус двомовних. За його словами, «на останньому виконкомі влада внесла відповідні зміни до документів, до статутів 124 шкіл».
«Ми за те, аби ніхто нікому не нав`язував, якою мовою говорити, якою мовою вчити дітей. І тому тепер в Одесі шкіл немає ні україномовних, ні російськомовних, вони всі двомовні - можна хоч так, можна хоч так», - пояснив мер.
О.КОСТУСЄВ додав: "І ми встигли опитати всіх батьків, і батьки визначили мову навчання для своєї дитини."
За його словами, "Одеса - це російськомовне місто, і наша культура, вона російськомовна. Якщо в Одеси відібрати російську мову, Одеса втратить самобутність, вона перестане бути Одесою. Великі наші одесити, великі письменники, ми знаємо всі їх імена, вони творили, писали російською мовою".
8 квітня Одеська міськрада затвердила «Програму збереження і розвитку російської мови в місті до 2015 року». На її реалізацію виділено з міського бюджету-2011 805 тис. грн.
Програмою передбачено, зокрема, що російська мова буде однією з основних мов навчального процесу в дошкільних і шкільних закладах, збільшиться кількість російськомовних шкіл і дошкільних установ, обсяги закупівель літератури і підручників російською мовою для шкіл і бібліотек.
Довідка УНІАН. Станом на 30 травня 2011 року в Одесі функціонують 126 шкіл, зокрема 72 україномовних і 35 російськомовних. Крім того, за даними начальника управління освіти і науки Одеської міськради Владимира ШЕЛОХІНА, «у місті 20 приватних російськомовних шкіл, які всі російськомовні, разом у нас виходить 55 російськомовних шкіл і 72 україномовних», що до певної міри відповідає національному складу населення Одеси.
Згідно з останнім переписом, українське населення Одеси становить 622 тис. осіб (61,6%), громадян російської національності – 292 тис. ((29%), болгар - 13,3 тис. (1,3%), євреїв - 12,4 тис. (1,2%), молдаван - 7,6 тис. (0,7%), білорусів - 6,4 тис. (0,6%), вірменів - 4,4 тис. (0,4%), поляків - 2,1 (0,2%).