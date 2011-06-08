Рішення про позбавлення шкіл Одеси статусу україномовних скасують?

Народний депутат від партії «За Україну!» Ярослав КЕНДЗЬОР вимагає від Генеральної прокуратури опротестувати рішення міського голови Одеси Олексія КОСТУСЄВА та Одеського міськвиконкому щодо позбавлення усіх 124 шкіл міста статусу україномовних.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі партії «За Україну!», Я.КЕНДЗЬОР зазначив: «Сьогодні одесити не мають права безкоштовно зайти на пляж, оскільки місцева влада віддала їх в оренду крупному бізнесу. А діти змушені купатися у фонтанах, оскільки головне завдання міського голови - боротьба з українською мовою. Мовою, яка в Одесі потребує захисту».

«Замість реформи комунального господарства й ремонту каналізації і доріг цей горе-мер розробляє концепцію розвитку російської мови, при цьому оголосивши війну українській мові», - підкреслив депутат.

На думку Я.КЕНДЗЬОРА, «дії мера Одеси межують із ксенофобією і расизмом».