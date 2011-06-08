Тернопільщина хоче отримати 17 млн. грн на будівництво шкіл

У наступному році на будівництво шкіл Тернопільщина розраховує отримати близько 17 млн. грн. з державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив голова облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН.

За його словами, область розраховує отримати 3 млн. грн. на початок будівництва школи в селі Новосілка Підволочиського району, 3,2 млн. – на будівництво школи-гімназії в Підгайцях.

«Також розпочнемо будувати школи у селі Соколів Теребовлянського району, Стегниківцях Тернопільського району та Кутківцях. На це з державного бюджету буде виділено 10,5 млн. грн.», – повідомив В. ХОПТЯН.

За його інформацією, загалом на добудову об’єктів соціальної сфери Тернопільщина отримає наступного року з держбюджету 106 млн. грн.

«У планах наступного року – завершити будівництво обласної бібліотеки, на це передбачено 18,4 млн. грн. і будівельники повинні вкластися в цей кошторис”,– розповів В.ХОПТЯН.

Решту коштів, за його словами, планується використати на реконструкцію медичних закладів, зокрема, і на реконструкцію радіологічного корпусу лікарні під розміщення лабораторного корпусу Тернопільської університетської лікарні виділять 13,5 млн. грн., а також на капітальний ремонт закладу культури.