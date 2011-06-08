Факти погроз матері учня школи №111 перевірять

Секретар Донецької міської ради Микола ЛЕВЧЕНКО доручив міському управлінню УВС провести перевірку за фактом погроз на адресу жительки Донецька, матері учня загальноосвітньої школи №111 Ірини КРУГЛОВОЇ.

Про це повідомляє прес-служба Донецької міської ради.

Згідно з повідомленням, М.ЛЕВЧЕНКО доручив міській міліції перевірити ті факти, які були із слів І.КРУГЛОВОЇ висловлені в ряді ЗМІ.

Так, вона заявляла, що після її звернення до Ворошиловського районного суду Донецька з проханням про відміну рішення міськради про закриття школи №111 і після ухвали суду про зупинку дій з виконання даного рішення міськради невідомі підстерегли її і погрожували розправою.

М.ЛЕВЧЕНКО доручив міському УВС не тільки перевірити висловлені І.КРУГЛОВОЮ факти, а й вжити необхідних заходів для її захисту.

Дане питання «перебуває на контролі міської ради», йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня депутати Донецької міської ради, попри протести батьків, прийняли рішення про закриття трьох загальноосвітніх шкіл міста - №№ 111, 121 і 154.

І.КРУГЛОВА 23 травня звернулася до суду з позовом до Донецької міської ради і зажадала відмінити рішення сесії про ліквідацію школи №111.

Суд розглянув позов і 27 травня ухвалив «зупинити дії рішення Донецької міської ради від 15.04.2011 р. про ліквідацію Донецької загальноосвітньої школи №111».

І.КРУГЛОВА заявляє, що через прямі погрози на свою адресу і адресу своїх близьких побоюється за життя сина й інших своїх родичів.

Як повідомила вона УНІАН, після того, як Ворошиловський райсуд ухвалив зупинити ліквідацію школи №111, її ввечері підстерегли невідомі молоді чоловіки і погрожували розправою за те, що вона «ходить через школу по судах».

30 травня «о 19.30 я йшла додому повз школу №111 і коли завернула за будівлю школи, відчула, що за мною хтось іде, але я не оберталася. Потім до мене ззаду підійшли двоє хлопців років до 25, взяли мене за одну і за другу руку, відвели вбік і сказали: «Ну що ти, оката, язиката?.. Очі ми повиколюємо, язика відріжемо, а дитині твоїй старшій ноги попереламуємо, якщо не перестанеш ходити по судах через школу. Зрозуміла?». На що я відповіла, що «я зрозуміла». Тоді вони розвернулися і пішли, звідки прийшли», - розповіла І.КРУГЛОВА.

У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».