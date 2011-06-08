У Кам’янці-Подільському відкрили нову спортшколу

У Кам’янці-Подільському Хмельницької області в рамках Всеукраїнського проекту «Старт до успіху!» Фонд Братів Кличків відкрив спортивну школу ДЮСШ №2.

Як передає кореспондент УНІАН, будівництво закладу розпочалося близько двох років тому. Загальна вартість проекту – більш як 2 млн. грн.

У спортшколі працюватимуть секції з боксу, вільної боротьби, настільного тенісу, аеробіки.

Як зазначила виконавчий директор «Фонду братів Кличків» Ганна СТАРОСТЕНКО під час відкриття школи, «перемога в усьому, не лише у спорті – це наш принцип та наша мета. Але з перемогами не народжуються – їх здобувають. Тому дуже важливо, що діти мають на старті. Заняття спортом у комфортних умовах та під наглядом досвідчених тренерів може стати стартом до успіху у житті для наших дітей. Вони будуть не лише здорові, але й зайняті – адже відтепер у них є всі умови для фізичного виховання, гармонійного розвитку та становлення як особистості».

Довідка УНІАН. ДЮСШ №2 у Кам’янці-Подільському стала одним із учасників Всеукраїнського проекту «Старт до успіху!». Впродовж року Фонд відкриє оновлені спортивні школи в містах Горлівка (Донецька обл.), Сєверодонецьк (Луганська обл.), Хотин (Чернівецька обл.).