Чиновник Міносвіти «відкрив» в Україні ще одну область - Криворізьку

Міністерство науки і освіти, молоді і спорту України планує застосувати по всій Україні криворізький досвід об`єднання вузів.

Як повідомляє газета «Известия в Украине» (№100 від 8.06.2011 р.), про це заявив начальник відділу моніторингу вищої освіти і освіти дорослих Микола ФОМЕНКО.

«На сьогодні міністерство не розробило чіткий перелік вузів, які плануються об`єднати. Можу лише сказати, що ми діятимемо за прикладом Криворізької області», - цитує газета слова М.ФОМЕНКА. При цьому чиновник з Міносвіти уточнив, що об`єднуватимуться криворізькі технічний, педагогічний та економічний університети, їхні філіали, а також два науково-дослідні інститути, і що таку практику об`єднання планується «застосувати по всій Україні».

Довідка УНІАН. Кривий Ріг – місто в Дніпропетровській області, адміністративний центр Криворізького району.