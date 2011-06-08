Про порушення під час сесії студенти можуть жалітися МОН

З метою забезпечення належного контролю за проведенням літньої екзаменаційної сесії 2010/2011 навчального року у вищих навчальних закладах та оперативного реагування на можливі факти порушень і зловживань, а також надання інформаційної та методичної допомоги студентам, викладачам та іншим категоріям громадян у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту розпочав роботу консультативний телефон „Літня екзаменаційна сесія 2010/2011 навчального року” за номером 486-78-48.

Як повідомляє прес-служба МОНмолодьспорт, телефонна лінія функціонуватиме до 30 червня 2011 року.