«Мистецький Арсенал» займеться книговиданням

«Мистецький Арсенал», який цього року помітно активізував свою діяльність і запропонував публіці нову акцію — «Книжковий Арсенал», надалі планує зайнятися книговиданням.

Про це в інтерв`ю ZN.UA повідомила директор «Арсеналу» Наталія ЗАБОЛОТНА.

«І ще відкрию один секрет — для «Дзеркала... ». Думаю, «Арсенал» заснує і власний видавничий будинок, який буде спеціалізуватися на книгах, також пов`язаних із прекрасним. Все можливо! Тим більше що у майбутньому у нашому музеї значна увага буде приділятися формуванню власної бібліотеки», — розповіла Н.ЗАБОЛОТНА.

На питання про можливу закляту конкуренцію прем`єрного «Книжкового Арсеналу» з деякими іншими книжковими форумами в Україні, Н.ЗАБОЛОТНА відповідає філософськи: нібито ці напрямки у нашій країні знаходяться лише в ембріональному стані, і тут мови не може бути ні про яку конкуренцію, а навпаки, треба всім консолідуватися.