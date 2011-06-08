У Тернополі 19-річний водій збив двох школярок
Постраждалих зі струсом мозку доставили в лікарню
У Тернополі 19-річний водій збив двох школярок.
Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор обласної Державтоінспекції Микола ЛЕЦКАЛЮК, ДТП трапилося учора близько 17-ї години на вул. Чумацькій.
Тернополянин, керуючи автомобілем «Фіат», скоїв наїзд на двох 14-річних дівчат, учениць школи №10. Постраждалих зі струсом мозку та різними травмами було оперативно доставлено в обласну дитячу лікарню для надання невідкладної медичної допомоги.
У водія було взято аналізи для визначення, чи не вживав він спиртне, наразі працівники ДАІ очікують результати.
М.ЛЕЦКАЛЮК також зауважив, що нещодавно внаслідок ДТП загинув 13-річний шестикласник, який, їдучи на велосипеді, на автодорозі між селами Лози та Бодаки Збаразького району зіткнувся зі скутером. Потерпілого доставили до лікарні, де він помер.