УЦОЯО: заяви щодо різної складності тестів є лише суб’єктивною оцінкою

Усі заяви щодо різної складності тестів на даний момент є лише суб’єктивною оцінкою. Порівняти складність тестів двох сесій з української мови і літератури виявиться можливим лише за отриманими статистичними даними. Про це повідомили УНІАН в Українському центрі оцінювання якості освіти.

“Необхідно дочекатися результатів сканування бланків А та перевірених екзаменаторами бланків Б. Після завершення автоматизованої обробки відповідей усіх учасників тестування (на двох бланках), визначиться тестовий бал кожного абітурієнта (арифметична сума балів, отриманих абітурієнтом за виконання кожного тестового завдання). Потім ці бали конвертують в оцінки за 100-бальною шкалою (числа інтервалу від 100 до 200 балів з кроком 0,5 балів). Конвертація (шкалювання) здійснюється з метою вирівнювання результатів абітурієнтів, які проходили зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури під час різних сесій. Саме ця процедура забезпечує однакові умови щодо визначення рейтингу учасників тестувань різних сесій, враховуючи складність тестів”, – йдеться у відповіді УЦОЯО на запит УНІАН з приводу скарг абітурієнтів на різний рівень складності завдань тестів з української мови і літератури 2 і 3 червня.

В Українському центрі оцінювання якості освіти також зазначають, що завдання першої та другої сесій тестування з української мови та літератури не були ідентичними і не збігалися.

“Варіанти тесту, використані 2 та 3 червня, складені за однією специфікацією та перевіряють знання, уміння й навички, що стосуються тих самих розділів програми ЗНО. Приміром, обидва варіанти містять завдання на нормативне наголошування слів, уживання правильних форм слова, визначення співвідношення звуків і букв тощо. Але матеріал завдань (слова, словосполучення, речення, мікротексти й тексти) є різними. Отже, обидва варіанти є зіставлюваними, паралельними за форматом і темами, але різними за змістовим наповненням”, – повідомляється у листі.

В УЦОЯО радять дітям, їхнім батькам та вчителям “не турбуватися даремно, а дочекатися результатів”.