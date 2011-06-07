На ЗНО зареєструвався абітурієнт-поліглот

Масових порушень під час складання тестів з боку абітурієнтів не зафіксовано, але були курйозні випадки, що закінчилися для них анулюванням результатів. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час онлайн-конференції повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева.

"Наприклад, у Львівському регіональному центрі був зафіксований випадок, коли телефон захований у потаємній кишені брюк, задзвонив у абітурієнта після того, як він уже виконав завдання. Роботу довелося анулювати", – розповіла очільник УЦОЯО.

І. Зайцева також нагадала абітурієнтам, що на пункти тестування потрібно приходити з повним комплектом документів: паспортом або свідоцтвом про народження, сертифікатом ЗНО та запрошенням-перепусткою, однак дуже часто абітурієнти про це забувають.

"Ми не не маємо права з огляду на інструкції пропустити людину на тестування, якщо у неї відсутній хоча б один з цих документів. Дуже часто приносять копії паспортів, але це мають бути лише оригінали", – зазначила вона.

Так, за її словами, в одному зі столичніих пунктів тестування в аудиторію намагався пройти хлопець, в якого не було запрошення.

"У списках ми його також не знайшли. Коли я запитала, чому він прийшов саме на цей пункт тестування, почула справді неймовірну відповідь, мовляв, йому Сашко-однокласник розповів, що сьогодні тест з української мови, от він і прийшов. Однак далеко не всі однокласники тестуються в одному місці. Це безвідповідальне ставлення до свого майбутнього", – наголосила директор УЦОЯО.

І. Зайцева також розповіла про абітурієнта-поліглота, який захотів складати тестування з кожного предмету різними мовами:

"У нас був зареєстрований абітурієнт, який забажав пройти зовнішнє оцінювання чотирма мовами. Хімію – молдавською, фізику – угорською, ще щось – кримськотатарською тощо. Ми з ним зв`язувалися, щоб дізнатися, звідки такий різнобій. А він відповів, що саме обирає місце навчання і таким чином експериментує".