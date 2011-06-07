Складено рейтинг країн із найменш дотепним населенням

Складено рейтинг країн, де живуть найменш дотепні люди.

Хіт-парад країн із найбільш невеселим населенням було зроблено на підставі опитування приблизно 30 тисяч чоловік у 15 країнах. Результати дослідження у вівторок, 7 червня, опублікувала газета The Daily Telegraph, передає Лента.ру.

Згідно з думкою учасників опитування, замовленого соціальною мережею Badoo, найбільш вираженою нездатністю смішно жартувати і дотепно відповідати на чужі репліки відрізняються жителі Німеччини. Вважається, що німці не дуже високо цінують почуття гумору один одного, віддаючи перевагу раціональності та працездатності.

На другому місці рейтингу опинилися жителі Росії. З якої причини росіяни потрапили на таке високе місце в списку найменш дотепних країн, не уточнюється. Замикають трійку лідерів хіт-параду відсутності почуття гумору представники Туреччини.

Велика Британія, яка традиційно вважалася постачальницею особливого гумору з національним колоритом, опинилася на четвертому місці. Як пояснив представник Badoo Ллойд ПРАЙС, учасники опитування дійшли висновку, що британці не вміють жартувати, оскільки в уявленні респондентів жителі Сполученого королівства дуже замкнуті та зосереджені самі на собі.

Десятка країн із найменш дотепними жителями виглядає таким чином:

Німеччина

Росія

Туреччина

Велика Британія

США

Франція

Польща

Бельгія

Нідерланди

Канада.

Кілька років тому німці також були визнані найбільш невдалими жартівниками. Так, у 2007 році під час опиту, покликаного визначити найвеселішу націю, було з`ясовано, що над німецькими жартами не сміються навіть самі жителі країни (дев`ять з десяти німців зізналися, що їм не подобається почуття гумору їхніх співвітчизників). Тоді ж, у 2007 році, найдотепнішими європейцями були визнані британці.