У Криму відкрився табір для дітей-сиріт

У селищі Чорноморське в Криму урочисто відкрилася республіканська дитяча оздоровча установа «Чорномор’я», де відпочиватимуть вихованці дитячих будинків і шкіл-інтернатів регіону.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів Криму.

«Відкриття цього закладу дозволить створити оптимальні умови для оздоровлення і відпочинку, духовного і творчого розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Подібних установ в Автономній республіці Крим на сьогоднішній день не існує», - говориться в прес-релізі.

Під час літніх канікул у «Чорномор’ї» відпочинуть і пройдуть курс оздоровлення 816 дітей.

Зміни складатимуться не тільки з відвідин пляжу і купання в морі, а й тематичних заходів, заснованих за книгою Жюля Верна «Діти капітана Гранта». Практично весь час перебування дітей в таборі пройде в рамках ролевої гри - діти розкриють свої таланти і вміння. Кістяк вожатих «Чорномор’я» складають співробітники, які раніше працювали в «Артеку».

*** Радмін Криму в березні цього року визначив правонаступником навчального закладу «Чорноморська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів Міністерства освіти і науки Автономної республіки Крим» - «Чорномор’я» Міністерства освіти і науки, молоді і спорту АРК.