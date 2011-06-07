У 2009/2010 році ЄС на 7% збільшив кількість студентcьких грантів

У 2009/2010 навчальному році ЄС збільшив на 7,4% порівняно з попереднім роком кількість виданих студентам грантів на навчання і проходження практики за кордоном.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, три найпопулярніші напрями для студентів - Іспанія, Франція і Велика Британія. Найбільша ж кількість студентів, які взяли участь у програмі, представляють Іспанію, Францію і Німеччину.

При цьому, близько 178 тисяч студентів узяли гранти на навчання за кордоном в одній з 32-х країн-учасниць програми (країни-члени ЄС, а також Хорватія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Туреччина), а близько 35 тисяч – гранти на проходження практики або стажування за рубежем.

У цілому, витрати ЄС в рамках програми Erasmus у 2009/2010 навчальному році становили 415 млн. євро.

“Програма Erasmus – одна з «успішних історій» Європейського Союзу. Останні цифри говорять самі за себе. Erasmus зараз популярніше, ніж будь-коли, і я докладу зусиль, щоб забезпечити більше ресурсів для неї у майбутньому», - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань освіти, культури, мультилінгвізму і молоді Андрулла ВАССІЛІУ (Androulla VASSILIOU).

У цілому, середньомісячний грант на одного студента у 2009/2010 році становив 254 євро, що на 7% менше, ніж у попередньому році. Зниження розмірів грантів дало можливість збільшити кількість тих, хто зміг ними скористатися.