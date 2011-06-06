У Львові обговорять гуманітарну освіту

8 червня в Українському католицькому університеті відбудеться практичний семінар «Ідея Гуманітарного факультету». Як повідомили УНІАН у прес-службі УКУ, під час семінару учасники обговорять бачення гуманітарної освіти, зокрема гуманітарних студій в УКУ з перспективи національних традицій, християнських цінностей і сучасного універсалізму.

Ректор УКУ о. д-р Борис Ґудзяк розповість про місію й покликання УКУ на порозі III-го тисячоліття. Участь у семінарі також візьмуть історики Ярослав Грицак, Олена Джеджора, о. Юрій Аввакумов, Ігор Скочиляс, Франк Сисин, Орест Лильо, Вадим Ададуров та інші.

«Такий семінар допоможе нам краще зрозуміти своє покликання, дізнатися щось нового і несподіваного про наші зацікавлення й плани, обмінятися професійним досвідом й інтелектуальним багатством, – розповідає декан Гуманітарного факультету УКУ, історик Ігор Скочиляс. – Учасники зустрічі обговорять досвід Північноамериканської університетської гуманістики і гуманістики у західних католицьких університетах».

На думку Ігоря Скочиляса, така зустріч повинна сприяти виробленню реалістичної програми розвитку Гуманітарного факультету на найближчу перспективу та появі дієвих інструментів для її практичної реалізації відповідно до місії й покликання УКУ.