Сертифікати на проходження ЗНО отримали не всі

Під час другої сесії тестування з української мови та літератури (2, 3 червня) спостерігачами ОПОРИ було виявлено непоодинокі випадки, коли абітурієнти не змогли взяти участь у ЗНО через відсутність сертифікатів. Про це повідомили УНІАН у прес-службі ОПОРИ.

У громадянській мережі нагадують, що сертифікат, паспорт чи свідоцтво про народження та запрошення є обов’язковими документами, які повинен мати при собі кожен учасник тестування.

Подекуди абітурієнти забували їх вдома, тому на законних підставах їм було відмовлено в пропуску до пункту тестування. Втім, спостерігачі зафіксували близько 40 усних заяв у 4 областях про те, що абітурієнти взагалі не отримали сертифікат від Українського центру оцінювання якості освіти, тому і не змогли його взяти.

ОПОРА спробувала з’ясувати ситуацію. Цьогоріч сертифікати розсилалися через відділення Укрпошти рекомендованими листами з врученням. В минулому сертифікати направлялися до регіональних центрів оцінювання якості освіти, звідки їх самостійно забирали учасники тестування. Потенційні ж абітурієнти 2011 року власноручно писали заяви щодо своєї участі у ЗНО, де вказували контактну адресу та телефон. Після розповсюдження сертифікатів Укрпошта повернула до УЦОЯО 2639 листів, що було переважно пов’язано з неправильно вказаними адресами абітурієнтів. Українському центру оцінювання якості освіти разом з регіональними центрами вдалося встановити точні контакти 2085 з числа повернутих листів. Втім, дані ще 556 абітурієнтів залишилися невідомими досі. Найбільше остаточно втрачених сертифікатів виявлено в областях, що підпорядковані Дніпропетровському регіональному центру – 143, на другому місці Одеський – 114, третє за Сімферопольським – 68.

ОПОРА звернулася до Українського центру оцінювання якості освіти з запитанням, чи не залишилися сертифікати не доставленими з інших причин. Як виявилося 1 сертифікат в Севастополі, 3 – Донецькій, 5 – Луганській областях залишилися випадково на Укрпошті. В ОПОРІ сподіваються, що цей факт стане предметом внутрішнього розслідування. Водночас досить дивним є те, що абітурієнти, які не отримали документів, протягом двох місяців не спробували жодним чином з’ясувати ситуацію і просто з’явилися на тестування без них.

ОПОРА просить абітурієнтів, що втратили, чи не отримали сертифікати, в письмовій формі звернутися до УЦОЯО щодо видачі дублікатів документів. Таким чином можна ще спробувати скористатися конституційним правом на рівний доступ до освіти та взяти участь у додаткові сесії ЗНО, що відбудеться з 27 червня по 5 липня 2011 року.