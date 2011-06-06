Вийшла друком нова книга для педагогів

Видавництво «Шкільний світ» випустило книгу “1000 + 1 ідея сучасної української школи”, в якій надається інформація про найновіші доробки в галузі освіти та узагальнено найкреативніші педагогічні ідеї.

Про це повідомляє прес-служба столичного Головного управління освіти та науки.

Як зазначив автор проекту заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Борис ЖЕБРОВСЬКИЙ, «ідея перша дуже проста – зібрати 1000 реалізованих ідей українського учительства. Справжні творці занадто скромні, тому безмежно вдячний усім, хто відкрив свою творчу майстерню для колег. Книга має зайняти своє місце на робочому столі освітянського керівника і насамперед директора школи”. На його переконання, вона стане добрим порадником і молодим учителям, які тільки починають свій шлях в освіті, і всім, хто самовіддано працює в педагогіці вже не один десяток літ.

У збірці вміщено різноманітні моделі шкільної освіти, проекти вчителів, учнів, керівників закладів та установ освіти, розповідається про методичні та дидактичні розробки, експериментальну роботу, олімпіади, конкурси, фестивалі як для учнів, так і для вчителів.

Тут можна прочитати, зокрема, про курс «Азбука милосердя» (ідея 791), школу вільного спілкування в інформаційно-комунікаційному просторі (ідея 29), прийомну сім’ю отця Михайла Жара (ідея 104), акцію «Лист батькові» (ідея 257), кінезіологічний комплекс вправ на уроках у початкових класах (ідея 263), стіну відвертостей (ідея 339), парту просто неба (ідея 408), батьків у ролі вчителів (ідея 508), віртуальну школу освітнього менеджменту (ідея 530), чиновників-туристів (ідея 535), альтанку випускників (ідея 577), досвід стимулювання праці педагога (ідеї 617 – 627), про діалог «Крок до гендерної рівності» (ідея 975) тощо.