Абітурієнти скаржаться на різну складність тестів з української мови

В Інтернеті з’явився відкритий лист цьогорічних випускників шкіл до міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника. Як повідомляє кореспондент УНІАН, у листі зазначається, що абітурієнти, які складали ЗНО з української мови і літератури І сесії (2 червня 2011 р.) дуже незадоволені тим, що абітурієнти ІІ сесії (3 червня 2011 р.) отримали, по-перше, легші завдання, а, по-друге, деякі з них збігалися з завданнями тестів 2 червня.

“Ми вимагаємо хоча б адекватної шкали переведення тестових балів адже для нашої І сесії, вона повинна бути вища, аніж для ІІ”, – йдеться у листі.

Якщо у міністерстві не дослухаються до скарг абітурієнтів, молодь обіцяє вдатися до мітингів і страйків. Станом на 15:00 6 червня під петицією вже було зібрано 1293 он-лайн підписи.

Директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти, екс-директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук теж вважає, що завдання з української літератури 2 та 3 червня були різного рівня складності.

“Якщо учням так здалося – це вже дуже тривожний сигнал, – зазначає І. Лікарчук. – На перший погляд, завдання з української мови не викликають особливих проблем. Найбільш проблемними виявилися завдання з української літератури. На мою думку, завдання в тесті, які були 2 червня і завдання, які були 3 червня, різного рівня складності. Саме з української літератури. В одному випадку вони вимагають просто зв’язку якихось історичних фактів із творчістю того чи іншого письменника, а в іншому – глибокого знання змісту твору. Звичайно, таких речей треба було б уникнути. Крім того, що це викликає роздратування, це дійсно ставить учасників ЗНО в нерівні умови”.

За словами директора Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти, це провина укладачів тесту і тих, хто відбирав цей тест із кількох варіантів для друку.

“Ми завжди були абсолютно відкриті. І якщо ми отримували інформацію про якісь проблеми, ми негайно давали на нашому сайті ґрунтовне компетентне роз’яснення. І шукали варіанти, як з цієї ситуації вийти, – зазначає екс-директор УЦОЯО. – Є механізм, як зробити так, щоб ці результати не викликали нарікань – просто потрібно провести оцінювання по першому варіанту і по другому, і ні в якому випадку їх не порівнювати”.

Ігор Лікарчук також повідомив, що фахівці Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти зроблять ґрунтовний аналіз тестів і з української мови і літератури, і з інших предметів.

УНІАН також звернувся за коментарем з приводу нарікання абітурієнтів на різний рівень складності тестів до директора УЦОЯО Ірини Зайцевої. Але у прес-службі повідомили, що відповідатимуть на офіційний запит і не раніше завтрашнього дня.