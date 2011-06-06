У ЗНО з української мови та літератури взяли участь майже 225 тисяч осіб

3 і 4 червня відбулося найбільш масштабне зовнішнє незалежне оцінювання знань абітурієнтів з української мови та літератури.

Всього на пункти тестування з’явився 223 тис. 161 учасник, середня явка за два дні становила 88,98%, повідомили УНІАН у Громадянській мережі ОПОРА.

Кількість учасників тестування порівняно з минулорічним скоротилася на 200 тис. осіб, що пов’язано як з малою кількістю випускників, так і визнанням сертифікатів ЗНО 2008-2010 років.

Спостерігачі мережі ОПОРА відзначають належний рівень організації тестування на місцях та переважно злагоджену роботу персоналу пунктів тестування. Активісти організації працювали на 75% пунктів, які були визначені відповідно до вибірки, у 12 регіонах України.

Спостереження відбувається у рамках національної кампанії моніторингу ЗНО за сприяння Альянсу Програми сприяння незалежному тестуванню в Україні (USETI Legacy Alliance).