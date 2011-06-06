У зв'язку з Євро Міносвіти рекомендує вишам оптимізувати навчання

У зв`язку з проведенням футбольного форуму Євро-2012, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту рекомендує вищим навчальним закладам України оптимізувати навчальний процес у наступному навчальному році.

Про це йдеться в листі відомства від 2 червня 2011 р., адресованому керівникам вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації, оприлюдненому на сайті Мінсовіти.

Згідно з листом, незалежно від підпорядкування та форм власності вишам рекомендовано здійснити такі організаційні заходи щодо оптимізації навчального процесу в 2011/2012 навчальному році:

установити тривалість першого і другого навчальних семестрів по 17 тижнів кожний з обсягом тижневого навчального навантаження у семестрі 30-36 годин;

установити зимові канікули з 29 грудня 2011 року по 10 січня 2012 року, літні канікули - з 6 червня 2012 року;

провести екзаменаційну сесію після першого семестру з 11 по 31 січня 2012 року, другого семестру - з 25 травня по 5 червня 2012 року;

розпочати другий семестр з 1 лютого 2012 року;

завершити державну атестацію за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра до 25 травня 2012 року, а видачу документів про вишу освіту до 5 червня 2012 року;

розпочати вступну кампанію з 2 липня 2012 року.

Проведення виробничої і навчальної практик рекомендується здійснювати відповідно до графіку навчального процесу. Водночас, строки проведення навчальної і виробничої практик на базі підприємств, установ та організацій у містах проведення фінальної частини чемпіонату 2012 року з футболу в Україні (Київ, Донецьк, Харків, Львів) перенести на час після 3 липня 2012 року.

Також міністерство просить не проводити масові заходи під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.