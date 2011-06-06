Соцстрах Хмельниччини виділив 3 млн. грн. на оздоровлення дітей

У Хмельницькій області Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності витратить понад 3 млн. грн (на 272 тис. грн.. більше, ніж торік) на оздоровлення дітей застрахованих осіб під час шкільних канікул.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор виконавчої дирекції обласного відділення Фонду соцстраху Серій КІНДЗЕРСЬКИЙ.

Він пояснив, що за рахунок коштів Фонду здійснюється часткове фінансування дитячих закладів оздоровлення - покриваються витрати на організацію харчування (у частині вартості набору продуктів), лікування та культурне обслуговування дітей.

“У 2011 році гранична норма витрат на лікування та культурне обслуговування дітей області залишилися на рівні 2010 року, тобто не більше 3 грн., а на організацію харчування дітей сума коштів Фонду збільшена до 35 грн. Тобто максимальна сума доплати за рахунок коштів Фонду у поточному році збільшена і становить 38 грн. на людино-день. Тому, при тривалості зміни від 14 до 21 дня третина вартості путівки покривається коштами фонду”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками губернатора Хмельниччини Василя ЯДУХИ, цьогоріч заплановано оздоровити понад 86 тис. дітей краю. Загальне фінансування оздоровчої кампанії передбачене на рівні минулого року – 14 млн. грн.