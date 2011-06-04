Міністр освіти РФ зустрінеться з українською діаспорою в Москві?

Найближчим часом міністр освіти і науки РФ Андрій ФУРСЕНКО зустрінеться з українською діаспорою в Бібліотеці української літератури Москви.

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомив міністр освіти і науки, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК за підсумками п`ятого засідання в Москві підкомітету з питань гуманітарної співпраці Українсько-російської міждержавної комісії.

«Ми домовилися, що зустріч пройде в Бібліотеці української літератури в Москві найближчим часом – до відпускного періоду», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він наголосив, що місце зустрічі вибрано не випадково – «все це свідчить про важливість бібліотеки для української діаспори, а також підтверджує, що всі складні моменти давно знято».

Д.ТАБАЧНИК відзначив, що А.ФУРСЕНКО має намір зустрітися з новим керівництвом Об`єднання українців Росії (ОУР), аби допомогти у вирішенні найважливіших питань.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня позачерговий VI з`їзд українців Росії обрав головою ОУР Тараса ДУДКА, першим заступником голови ОУР - Віктора ГИРЖОВА.

28 травня посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО наголосив, що Україна продовжить співпрацювати з Об`єднанням українців Росії.