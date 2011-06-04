У Торезі зі школи, яку «не закрили», вивозять парти

У Торезі Донецької області, незважаючи на прокурорський протест і не чекаючи закінчення навчального року, міська влада закриває загальноосвітню школу № 27, і з неї вивозять меблі та інвентар.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили викладачі школи.

Вони нагадали, що прокуратура Тореза 4 квітня рішення Торезької міськради від 28 січня про ліквідацію школи № 27 опротестувала і передала на розгляд сесії міськради 27 травня.

Депутати міськради 27 травня «проігнорували дане питання» і перенесли розгляд прокурорського протесту про ліквідацію школи на кінець літа, зазначили вчителі.

Проте, за їхніми словами, вчора близько 6.00 до школи під`їхали автомобілі, на які за розпорядженням міської влади стали вантажити шкільне майно, незважаючи на те, що в цьому навчальному закладі ще проходять іспити.

«Дала розпорядження міська наша влада вивозити зі школи все. Ще діти складають іспити – і вчора був іспит, і сьогодні. Тільки 17 червня наші школярі закінчують складати іспити. Випускного вечора теж, звичайно, ще не було, - сказали педагоги. - В школі шумно, все розкидано, тому що виносять парти. Ось, вже відвезли нове устаткування хімічного кабінету...».

Вчителі заявили, що мають намір подати до суду на Торезьку міську раду, щоб «зупинити це беззаконня».

Як повідомляв УНІАН, на запит народного депутата України Арсенія ЯЦЕНЮКА до Генеральної прокуратури щодо законності рішення про закриття загальноосвітньої школи № 27 в м. Торезі заступник Генпрокурора Віктор ЗАНФІРОВ дав відповідь, що на доручення Генпрокуратури України була проведена відповідна перевірка прокуратурою Донецької області. І прокуратурою було встановлено, що, згідно з рішенням Торезької міськради від 28.01 2011 «Про оптимізацію мережі установ міського відділу освіти» ліквідована Торезькая загальноосвітня школа №27, але «це рішення не відповідає положенням законів України «Про освіту» і «Про загальну середню освіту» щодо гарантій дітям повної, якісної і доступної освіти; зокрема, міською радою не врахована чисельність учнів цього навчального закладу, не вжито заходів з організації підвезення дітей до інших навчальних закладів, а також порушено їхнє право на вільний вибір мови навчання».

«На цій підставі прокуратурою м. Тореза від 4 квітня .04.2011 р. на дане рішення винесено протест, розгляд якого Торезькою міськрадою заплановано 27.05.2011 на засіданні чергової сесії», - говориться в листі В.ЗАНФІРОВА депутату А.ЯЦЕНЮКУ.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».