98% українських випускників проігнорували тести з російської мови

Тести з російської мови в Україні обрали 2% випускників. Про це заявила директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева.

"В Україні з 258 тисяч охочих пройти тести, російську мову вибрали 6 тисяч абітурієнтів", - повідомила Зайцева.

При цьому вона підкреслила, що поки не бачить підстав скасовувати тестування з російської мови, яке в Україні цього року проводиться вперше.

"Поки я не бачу ніяких передумов, щоб відмовлятися від цього тесту. Втім, остаточно це буде визначено восени, коли ми проведемо підсумки зовнішнього незалежного оцінювання у 2011 році та підсумки вступної кампанії", - додала Зайцева.

Директор Українського центру оцінювання якості освіти вважає, що необхідно працювати над вдосконаленням тестів з гуманітарних предметів, в яких присутні творчі завдання, і над тестами з іноземних мов.

Вона нагадала, що абітурієнти зможуть дізнатися результати зовнішнього незалежного оцінювання з 5 липня.

"Результати тестування будуть вивішені, починаючи з 5 липня", - додала вона.

Зайцева підкреслила, що апеляцію можна подати протягом трьох днів після оголошення результатів тестування.

За її словами, з 27 червня по 5 липня пройде додаткова сесія тестування, в якій зможуть взяти участь ті, хто з об`єктивних причин не з`явилися на першу. Вагомість причин відсутності, нагадала Зайцева, визначають регламентні комісії регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, у четвер, 2 червня, почалося тестування з української мови. Перша сесія тестування пройде з 2 по 24 червня.

Нагадаємо, 193 тисяч випускників середніх навчальних закладів зареєструвалося для проходження зовнішнього незалежного тестування в 2011 році, станом на ранок останнього дня реєстрації. Такий показник майже вдвічі менший за 2010 рік, коли зареєструвалися понад 433 тисячі осіб.

ТСН