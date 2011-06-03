Гузар наголосив на важливості існування автономної освіти

Київ. 3 червня, УНІАН. Колишній предстоятель Української греко-католицької церкви, Блаженніший Любомир ГУЗАР сподівається, що меценати підтримуватимуть створення в Україні незалежних закладів освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на презентації своєї аудіо-книги "Суспільство і влада" в Києві.

Зокрема, як зазначив Л.ГУЗАР, «в Українського католицького університету з’явився меценат, який дає, як я розумію, поважну суму грошей. Коли мені повідомили про це, я сказав – дякувати Богу. Нам потрібно мати і державні, і приватні університети, які можуть зберегти автономію. Ви ж пам’ятаєте, що сталося під час виборів, коли студентам казали, за кого голосувати – тому тут є небезпека». (УНІАН: нещодавно Український католицький університет повідомив про те, що український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, власник DF Group, почав підтримувати будівництво інноваційного університетського містечка УКУ).

Безумовно, додав екс-глава УГКЦ, що ректорат УКУ, коли приймає такий дарунок від мецената, мусить чітко сказати: «Пане меценате, ми вам дуже вдячні, але пам’ятайте, ми бажаємо зберегти нашу ідентичність та автономію». «Це абсолютна передумова. Але цю справу я добре знаю і така передумова була поставлена», - зазначив Кардинал Л.ГУЗАР.

Будучи главою УГКЦ і автоматично Великим канцлером Українського католицького університету, Блаженніший Л.ГУЗАР разом з наглядовою радою УКУ підтвердив рішення ректорату про прийняття підтримки від Д.ФІРТАША.

«Якби в Україні було ще кілька добрих меценатів, які допомогли УКУ, і долучилися до створення інших незалежних автономних університетів, то для України та освіти це було б великим плюсом, освіта могла б зберегти автономію», - додав Блаженніший Л.ГУЗАР.