Законопроект про вищу освіту в парламенті не квапляться розглядати

Народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Леся ОРОБЕЦЬ прогнозує, що до кінця поточної сесії Верховна Рада не встигне розглянути законопроект про вищу освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на засіданні круглого столу з обговорення законодавчих пропозицій у сфері вищої освіти.

Депутат пояснила, що до кінця сесії залишилось лише два пленарних тижня, і тому парламент навряд чи встигне розглянути законопроект про вищу освіту.

Л.ОРОБЕЦЬ нагадала, що на даний момент в парламенті зареєстрований один профільний законопроект, автором якого є депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

Разом з тим, зазначила вона, раніше Президент Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству освіти і науки, молоді та спорту розробити новий законопроект про вищу освіту. Депутат нагадала, що зараз цей процес триває, і зауважила, що запропонований міністерством робочий варіант цього законопроекту вже викликав багато нарікань з боку студентських організацій, студентів та абітурієнтів.

Як повідомляв УНІАН, взимку Міносвіти внесло на розгляд парламенту нову редакцію проекту закону «Про вищу освіту», однак молодь виступила проти багатьох положень цього законопроекту.

У січні та лютому у багатьох містах України відбулися акції протесту студентства та громадськості проти прийняття законопроекту “Про вищу освіту”. Студентські організації заявляли, що новий законопроект «Про вищу освіту» унеможливлює чесний вступ до вищих навчальних закладів та знищує право на безплатну освіту в Україні. Згідно з законопроектом, плата за навчання для студентів-контрактників може збільшуватись щороку.

Пізніше було створено робочу групу з доопрацювання проекту Закону України «Про вищу освіту».

У травні МОН заявив, що всі пропозиції робочої групи у доопрацьованому законопроекті були враховані.

Разом з тим 25 травня ряд студентських і молодіжних організацій у багатьох містах провели «всеукраїнський студентський бунт» проти ухвалення законопроекту про вищу освіту зокрема і проти “деградації освіти” загалом.

25 травня міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК заявив, що він розраховує, що законопроект "Про вищу освіту" буде прийнято восени.