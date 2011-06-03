Українські студенти поїдуть у Росію на форум «Селігер»

Українські студенти візьмуть участь у форумах «Селігер» і «Слов`янська єдність» у Краснодарському краї РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК.

Міністр зазначив, що студентських активістів більше цікавить «Слов`янська єдність», де реалізуються різні програми студентського самоврядування, й беруть у ньому участь студенти не лише з РФ, України та Білорусі, але й Польщі та інших країн Східної Європи.

Він зазначив, що підняв це питання на засіданні Підкомітету з питань гуманітарної співпраці, оскільки відповідні заявки подали українські студентські організації, проте ясності щодо їх участі зі сторони організаторів не було.

За його словами, минулого року в цих заходах брали участь 15 осіб.