Українські студенти поїдуть у Росію на форум «Селігер»
Також візьмуть участь у «Слов`янській єдності»
Українські студенти візьмуть участь у форумах «Селігер» і «Слов`янська єдність» у Краснодарському краї РФ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК.
Міністр зазначив, що студентських активістів більше цікавить «Слов`янська єдність», де реалізуються різні програми студентського самоврядування, й беруть у ньому участь студенти не лише з РФ, України та Білорусі, але й Польщі та інших країн Східної Європи.
Він зазначив, що підняв це питання на засіданні Підкомітету з питань гуманітарної співпраці, оскільки відповідні заявки подали українські студентські організації, проте ясності щодо їх участі зі сторони організаторів не було.
За його словами, минулого року в цих заходах брали участь 15 осіб.