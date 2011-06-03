На Житомирщині госпіталізовано 16 школярів

У селі Гранітне Житомирській області 16 школярів госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України. (МНС раніше повідомляла про 14 госпіталізованих школярів – УНІАН).

Діти проходили виробничу практику та харчувались у місцевій школі.

Постраждалі госпіталізовані до Малинської центральної районної лікарні.

Стан 6 госпіталізованих школярів середнього ступеню тяжкості, решти – легкого, поінформували в СЕС.

На місці події працює головний державний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО та комісія епідеміологів Житомирської обласної СЕС, які з’ясують причини епідемічного ускладнення.

С.РИЖЕНКО назвав ситуацію, що склалася, «санітарною диверсією з боку кухарів». «Вони без використання технологічних карт, на свій розсуд, готували дітям молочний суп, який, імовірно, і став причиною того, що 16 дітей опинилось на лікарняних ліжках з симптомами гострої кишкової інфекції» - заявив він.

У Держсанепідслужбі також повідомили, що остаточні результати лабораторних досліджень очікуються через два дні.

Прокуратурою Малинського району за фактом недодержання санітарних норм і правил щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, службової недбалості службовими особами Малинського комбінату громадського харчування (учора, 2 червня) порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 ст. 325 (порушення правил боротьби з епідеміями), частиною 1ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, під час прокурорської перевірки щодо факту отруєння дітей та їх госпіталізації до лікарні встановлено, що до інфекційного відділення Малинської лікарні із смт. Гранітне Малинського району вдень госпіталізовано 14 місцевих дітей (від 8 до 13 років), учнів 2-8 класів Гранітненської загальноосвітньої школи. Лікарями дітям поставлено діагноз «харчова токсикоінфекція», яка супроводжувалася відповідними симптомами та підвищеною температурою.

Напередодні, 1 червня, діти харчувалися у їдальні Гранітненської загальноосвітньої школи, де під час літніх канікул проходять практику.

Організацію харчування школярів, відповідно до договору з відділом освіти Малинської райдержадміністрації, здійснює комбінат громадського харчування Малинської спілки споживчих товариств. Службові особи Малинського комбінату громадського харчування неналежно виконували обов’язки щодо додержання санітарних норм і правил, встановлених з метою запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь.

Наразі розпочато досудове слідство.