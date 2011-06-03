Янукович пригрозив відставкою Табачнику

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ погрожує відставкою міністру освіти і науки, молоді та спорту Дмитру ТАБАЧНИКУ, міністру культури Михайлу КУЛИНЯКУ і голові Державної служби молоді та спорту України Равілю САФІУЛЛІНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час засідання Ради регіонів.

«В цілому гуманітарний блок уряду сьогодні заслуговує дуже низьку оцінку», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Звертаючись до міністра культури М.КУЛИНЯКА, В.ЯНУКОВИЧ зазначив: «Будете сидіти, як ви зараз сидите, то це закінчиться погано».

«Хочу попередити пана ТАБАЧНИКА разом із САФІУЛЛІНИМ: якщо ви будете проводити таку політику, яка сьогодні не єднає молодь, а змушує виходити на вулиці з різними гаслами, ви закінчите тим, чим закінчили ваші попередники на минулому засіданні уряду».

«Це дуже швидко закінчиться», - підкреслив Президент.

За його словами, Д.ТАБАЧНИК і Р.САФІУЛЛІН не проводять гуманітарну політику.

«Ви сидите, склали руки і дивитесь, чим все це закінчиться, не займаєтесь взагалі гуманітарною політикою, вихованням молоді, не робите просвітницьких програм», - сказав Президент, звертаючись до міністра освіти та голови Держслужби молоді та спорту.