ТОП-20 українських вишів

За версією користувачів Google

Компанія Google склала рейтинг найпопулярніших вишів України. “Ми проаналізували запити українських користувачів і склали своєрідний рейтинг затребуваності українських вишів у користувачів Google, – йдеться у прес-релізі компанії. – Аналіз даних показав, що майбутні абітурієнти найбільше цікавляться Національним технічним університетом «Київський політехнічний інститут», Національним педагогічним університетом ім. Драгоманова і Харківським національним університетом”. Топ-20 найпопулярніших ВНЗ за версією Google: 1. Національний технічний університет «КПІ» 2. Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова 3. Харківський національний університет ім. В. Каразіна 4. Донецький національний університет 5. Київський національний університет ім. Т. Шевченка 6. Національний університет «Києво-Могилянська академія» 7. Національний університет «Львівська політехніка» 8. Одеський національний університет ім. І. Мечникова 9. Національна академія управління 10. Київський національний університет культури і мистецтв 11. Київський університет права 12. Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого 13. Національний авіаційний університет 14. Запорізький національний університет 15. Академія МВС України 16. Донецький національний технічний університет 17. Київський національний лінгвістичний університет 18. Таврійський національний університет ім. В. Вернадського 19. Київський національний економічний університет 20. Одеська національна академія зв`язку

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