У Макіївці батьки оскаржили рішення про ліквідацію чотирьох шкіл

У Макіївці Донецької області матері трьох учнів, які навчаються у школах №3, № 27 і № 100, - Олена САЄТОВА, Олена АНУФРІЄВА і Ганна НАЗІПОВА вчора подали адміністративний позов до центрально-міського районного суду з вимогою скасувати рішення Макіївської міської ради від 25 березня про ліквідацію шкіл № 3 № 27 № 94 і № 100.

Як зазначається в позові, копію якого передано УНІАН, рішення міськради «Про ліквідацію загальноосвітніх шкіл I-II ступенів № 3, № 27, № 94, № 100» і «Про затвердження Програми оптимізації навчальних закладів м. Макіївки на 2011 рік» «прийняті з грубим порушенням чинного законодавства України, є незаконними і такими, що порушують основні конституційні права дітей на освіту, на вибір навчального закладу і належні умови здобуття освіти».

Зокрема, рішення про ліквідацію шкіл порушують «норми Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року щодо першочергового забезпечення інтересів дитини всіма державними і приватними установами при ухваленні рішень».

Також були порушені, на думку батьків, стаття 53 Конституції України, статті 3, 4, 6, 14 і 60 Закону України «Про освіту», стаття 11 Закону України «Про загальну середню освіту», стаття 55 Закону України «Про місцеве самоврядування» тощо.

Крім того, батьки відзначають в позові, що згадані «рішення були ухвалені з порушенням процедури, оскільки приймалися таємно, за відсутності представників ініціативної групи батьків і без аргументованих підстав про доцільність ліквідації цих шкіл».

При цьому батьки наголошують, що «управлінню освіти Макіївської міськради було надано недостовірні дані щодо наповнюваності шкіл учнями».

Крім того, в документах, що стосуються рішень про закриття шкіл, «висновки профільної комісії міськради з питань освіти, до якої зверталися батьки із заявами, відсутні; питання економії коштів при закритті шкіл не вивчалося».

Батьки також нагадали, що Указом Президента України від 30 вересня 2010 року «Про заходи із забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» 2011 рік оголошено роком освіти, і згідно з указом намічено здійснити комплекс заходів щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні.

«Тобто, незважаючи на вищезазначені норми законодавства України про освіту і на даний Указ Президента, Макіївська міськрада ухвалила рішення про ліквідацію загальноосвітніх шкіл без обгрунтування ухвалених рішень», - констатували автори позову.

Також вони нагадали, що 19 квітня 2010 року було прийнято постанову Кабінету міністрів України «Про затвердження Декларації цілей і завдань бюджету на 2011 рік». Згідно з пунктом 54 ці документи, однією з цілей бюджету на 2011 рік є оптимізація мережі шкіл I ступеня, в яких кількість учнів менш як 10 чоловік, шкіл I-II ступенів, в яких кількість учнів менш як 40 і шкіл I-III ступенів, в яких кількість учнів менш як 100 чоловік. Проте при вирішенні питання про ліквідацію шкіл у Макіївці ця Декларація взагалі ніде не була врахована.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».