В Україні стартувало ЗНО-2011

Сьогодні, 2 червня в Україні розпочалося проведення Зовнішнього незалежного оцінювання, яке завершиться 24 червня. ЗНО стартувало тестуванням з української мови та літератури, яке проводитиметься 2 і 3 червня.

Як повідомляв УНІАН, для участі в ЗНО в цьому році зареєструвалися 251 тис. 500 абітурієнтів. Із загальної кількості зареєстрованих абітурієнтів 194 тисячі є цьогорічними випускниками 11-х класів, решта - випускники минулих років.

Найбільше абітурієнтів зареєструвалося на складання тестів з української мови та літератури. З цього предмету взяти участь у ЗНО висловили бажання майже 246 тисяч осіб.

На другому місці – історія, тести з якої мають намір скласти 183 тисячі абітурієнтів.

ЗНО з математики висловили бажання пройти майже 162 тисячі осіб.

Міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК відзначив зростання в цьому році кількості бажаючих скласти тести з фізики, хімії та біології.