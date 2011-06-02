Херсонські депутати проти реорганізації вишів

Депутати Херсонської міськради проти реорганізації Херсонського мореходного училища рибної промисловості у відокремлений структурний підрозділ Керченського державного морського технологічного університету.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне звернення до Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи ПРИСЯЖНЮКА і Міністра освіти, науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА було прийнято депутатами міськради на пленарному засіданні VIII сесії міської ради 31 травня.

Як зазначається в зверненні, така позиція міської ради викликана тим, що ініціатива з реорганізації знакового для обласного центру навчального закладу реалізується без погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Адже, реалізуючи спільно з центральною владою Державну стратегію регіонального розвитку, представники влади області та міста впевнені, що «мореходне училище рибної промисловості має залишитись саме херсонським ВНЗ».

Нагадаємо, що Херсонське мореходне училище рибної промисловості згідно з наказом керівника Державного агентства рибного господарства України з 18 квітня втратило статус самостійного навчального закладу і було підпорядковане Керченському державному морському технологічному університету як окреме структурний підрозділ.

До речі, Керченському університету вже підпорядковані інші аналогічні виші – Одеське мореходне училище рибної промисловості і Бєлгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум.

Однак в Херсоні вказане рішення Держрибгоспу було сприйняте негативно. Зокрема, головою Херсонської облради Віктором ПЕЛИХОМ і головою Херсонської облдержадміністрації Миколою КОСТЯКОМ були направлені спільні звернення на адресу міністра аграрної промисловості і продовольства України Миколи ПРИСЯЖНЮКА і глави Державного агентства рибного господарства України Віктора ДРОНИКА, про те, що вони не підтримують рішення Держрибгоспу щодо введення Херсонського мореходного училища рибної промисловості (ХМУРП) в структуру Керченського державного морського технологічного університету.

Довідка.Херсонське мореходне училище рибної промисловості було засноване у 1932 році в Києві як морський рибопромисловий технікум. Цього ж року технікум був переведений у м. Херсон. У серпні 1941 року технікум був евакуйований у Дагестан (м. Махачкала). У травні 1944 року технікум відновив свою діяльність у м. Херсоні. Постановою Ради Міністрів СРСР у 1950 році технікум був реорганізований у мореходне училище рибної промисловості.

З початку 60-х років минулого століття училище підтримувало шефські стосунки з технікумом морського та океанічного риболовства у м. Бургас (Болгарія).

Наразі Херсонське мореходне училище рибної промисловості – вищий навчальний заклад І рівня акредитації. Навчально-виховний процес забезпечують понад 70 викладачів, більшість з яких мають вищу та першу категорію (п`ятеро – кандидати наук), а також вихователі і командири рот.