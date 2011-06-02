ОПОРА розпочинає кампанію громадського моніторингу за ЗНО

Громадянська мережа ОПОРА розпочинає кампанію громадського моніторингу за зовнішнім незалежним оцінюванням 2011 року.

Як повідомили УНІАН у ГМ ОПОРА, організація вже зареєструвала 463 спостерігачі у відповідних регіональних центрах оцінювання якості освіти. Покриття пунктів тестування коливається від 25 до 75%, що залежить від популярності предмету серед абітурієнтів. Найбільш масові тестування будуть під більш пильним моніторингом. Кожен зі спостерігачів щоразу надсилатиме звіти щодо належного дотримання процедур у пунктах, можливих порушеннях та позаштатних ситуацій. Крім того, представник організації працюватиме в апеляційній комісії Українського центру оцінювання якості освіти.

ОПОРА нагадує, що тестування з української мови та літератури відбудеться 2 та 3 червня. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання розпочнуть працювати над завданнями з 11 години ранку. Загалом для роботи над тестом передбачено 180 хвилин, протягом яких абітурієнти повинні виконати 61 завдання.

Крім моніторингу ЗНО та вступної кампанії, ОПОРА планує надавати безкоштовні юридичні консультації. Зателефонувавши на гарячу лінію організації за номером (044) 225 32 81 можна отримати кваліфіковану допомогу чи повідомити про порушення. Організація сподівається, що зможе допомогти захистити права тих абітурієнтів, які прагнуть чесно отримати студентський квиток. Також, на базі сайту Громадянської мережі ОПОРА буде створено електронну мапу порушень під час ЗНО, яку зможуть поповнювати інформацією всі небайдужі громадяни. Єдиною вимогою до формату повідомлення є не анонімність автора.