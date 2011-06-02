Заступник Табачника запевняє, що його дочка перемагала завжди

Перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген Сулима заперечує використання адмінресурсу на користь своєї дочки.

"Валерія (Валерія Сулима - дочка першого заступника міністра) з другого класу брала участь у шкільних олімпіадах і завжди перемагала", - цитує чиновника "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, Суліма повідомив, що його дочка ставала переможницею в різних тематичних олімпіадах "при міністрах освіти та науки Станіславові Ніколаєнко, Івані Вакарчуку, міністру Дмитру Табачнику".

Крім того, він зазначив, що його дочка стала чемпіонкою світу зі спортивних бальних танців у Пекіні, коли міністром у справах сім`ї та молоді був Юрій Павленко.

"Більше 4-х мільйонів дітей щорічно беруть участь у конкурсах, турнірах, олімпіадах всіх рівнів і багато з них стають переможцями декількох відразу і з різних навчальних дисциплін", - зазначив він.

"Тільки в гімназії на Березняках у Києві, де вчилася Валерія, таких дітей двоє, які протягом усіх шкільних років демонстрували високі знання і активно брали участь в учнівських олімпіадах", - підкреслив Сулима.

Як відомо, раніше з`явилася інформація, що всеукраїнську олімпіаду з російської мови, яку наказав проводити міністр освіти Дмитро Табачник, виграла дочка його заступника Євгена Суліми Валерія.

Крім цього, вона перемогла ще у всеукраїнській олімпіаді з правознавства, виграла міську олімпіаду з англійської мови, взяла друге місце на міській олімпіаді з української мови та літератури і перемогла у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням у номінації "Історія України і державотворення" .

Сулима призначений на посаду першого заступника міністра освіти і науки молоді та спорту України у грудні 2010 року.

Українська правда